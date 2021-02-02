Полиция ограничила движение около Мосгорсуда в связи с заседанием по делу Навального
Московская полиция во вторник, 2 февраля, ограничит движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, где с 10 часов утра начнется заседание по вопросу замены Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный
Московская полиция во вторник, 2 февраля, ограничит движение по нескольким улицам в районе Мосгорсуда, где с 10 часов утра начнется заседание по вопросу замены Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что движение будет ограничено по Проектируемому проезду 917 от улицы 1 -я Бухвостова до улицы Богородский вал, по улице 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда 917, по улице 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова.
Судебное заседание по делу Навального состоится в зале Апелляционного корпуса Мосгорсуда, а пускать на его территорию будут только журналистов с аккредитацией. Отметим, что на выездной суд в отделе полиции Химок 18 января пустили только прокремлевские СМИ.
Сторонники Алексея Навального ранее объявили сбор около Мосгорсуда, чтобы поддержать политика.