Заместитель главреда Mash уволился из-за сюжета-опровержения о «дворце Путина»
Заместитель главного редактора издания Mash Сергей Титов покинул занимаемую должность из-за сюжета о «дворце Путина» под Геленджиком и интервью с миллиардером Аркадием Ротенбергом, который недавно объявил бенефициаром этого объекта
Заместитель главного редактора издания Mash Сергей Титов покинул занимаемую должность из-за сюжета о «дворце Путина» под Геленджиком и интервью с миллиардером Аркадием Ротенбергом, который недавно объявил бенефициаром этого объекта.
В своем телеграм-канале «Бремя Титова» журналист сообщил, что все понимает про репутацию Mash и «понимает про стыдные вещи», но «мы правда делали все, что могли (когда могли).
«Вписывались за Голунова, люто поддерживали людей в Беларуси (просто чекните наши посты про это). Жили в этой серой зоне и отчаянно боролись за возможность не писать говно», — сообщил Сергей Титов.
Заместитель главреда отметил, что сюжет-опровержение о «дворце Путина» на мысе Идокопас он не одобрил. «Все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым [наплевать] на журналистов», — посетовал Титов.
«Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы», — добавил журналист.
Напомним, что прокремлевские СМИ позиционируют «дворец Путина» под Геленджиком как апарт-отель, в котором «нет той роскоши», о которой сообщается в расследовании Алексея Навального. При этом владельцем объекта объявил себя один из друзей президента Аркадий Ротенберг.