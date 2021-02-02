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02 февраля 2021, 04:19

В Москве из-за проблем с финансированием закрылся Музей хоккея

«К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами», - говорится в сообщении

В Москве из-за проблем с финансированием закрылся Музей хоккея
Фото: centrprof.dtoiv.mos.ru

В Москве из-за финансовых проблем закрылся Музей хоккея, который существовал при поддержке Федерации хоккея России.

В официальном сообществе музея в соцсети «Вконтакте» сообщается, что несколько месяцев назад учреждение лишилось финансирования. «К огромному сожалению, в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт. Спасибо, что все эти годы были с нами», - говорится в сообщении.

Музей хоккея открылся 6 мая 2016 года в день открытия очередного чемпионата мира по хоккею. Проект создан по инициативе клуба «Легенды Хоккея» и поддерживался Федерацией хоккея России, председателем правления которого является миллиардер и «друг президента» Аркадий Ротенберг.

Напомним, что ранее бизнесмен объявил себя бенефициаром «дворца Путина» под Геленджиком, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей. Кстати, на территории этого комплекса есть Ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом.

Представитель г-на Ротенберга отказался комментировать закрытие Музея хоккея в связи с отсутствием финансирования.

Хоккей является одним из любимых видов спорта президента России Владимира Путина. Глава государства часто выходит на лед как раз в компании своих друзей Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко (глава совета директоров Континентальной хоккейной лиги). При этом ни у кого из миллиардеров не нашлось денег на содержание Музея хоккея.

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