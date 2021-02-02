В Останкинском суде дела участников протестов рассматривают всего за три минуты
Все решения судов идентичны и меняются фамилии и части статьи. Обычно это статья 20.2, меняют часть статьи и выводят на принтере решение. Из этих трех минут минуту занимает распечатка, минута на то, чтобы поставить печать и минута на оглашение резолютивной части
Судьи Останкинского райсуда Москвы вынесли одинаковые решения по делам задержанных во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января.
Адвокат Калой Ахильгов рассказал «МБХ медиа», что на рассмотрение одного дела у судей уходит всего три минуты. «Со слов коллег, это все заготовлено заранее - все решения судов идентичны и меняются фамилии и части статьи. Обычно это статья 20.2, меняют часть статьи и выводят на принтере решение. Я думаю, что из этих трех минут минуту занимает распечатка, минута на то, чтобы поставить печать и минута на оглашение резолютивной части», - сообщил адвокат.
С такой скоростью суд за час рассмотрел 18 дел в отношении участников протестной акции.
Напомним, что в ходе протестных акций, которые состоялись во многих городах России 31 января, было задержано более 5,6 тысяч человек (по данным «ОВД-Инфо»).