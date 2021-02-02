02 февраля 2021, 02:43
Падение российской экономики из-за карантинных мер оказалось рекордным с 2009 года
Падения российской экономики по итогам 2020 года составило 3,1%. Об этом сообщает Росстат после первой оценки ВВП за год. При этом нынешний показатель уровня падения экономики стал максимальным с 2009 года
Падения российской экономики по итогам 2020 года составило 3,1%. Об этом сообщает Росстат после первой оценки ВВП за год. При этом нынешний показатель уровня падения экономики стал максимальным с 2009 года.
Снижение ВВП на 3,1% связано в большей степени с введением ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Также повлияло и падение мирового спроса на энергоресурсы.
Согласно данным Росстата, падение в гостиничном и ресторанном бизнесе составило 24,1%, в учреждениях культуры и спорта - 11,4%, транспортных предприятий - 10,3%, сообщает РБК.