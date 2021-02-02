Жительнице Ленобласти пригрозили уголовным делом из-за участия ее 11-летней дочери в митинге
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова намерена инициировать рассмотрение вопроса об ограничении родительских прав местной жительницы, чья 11-летняя дочь посетила протестую акцию в поддержку Алексея Навального 31 января
Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области Тамара Литвинова намерена инициировать рассмотрение вопроса об ограничении родительских прав местной жительницы, чья 11-летняя дочь посетила протестую акцию в поддержку Алексея Навального 31 января.
Сотрудники полиции задержали юную участницу митинга и доставили ее в отдел. Силовики выяснили, что она живет в поселке Токсово, что в 20 километрах от Санкт-Петербурга.
Детский омбудсмен по Ленобласти сообщила, что накануне девочка сообщила учителю о планах посетить протестный митинг, а руководство школы якобы уведомили об этом мать школьницы, но та «никаких мер воспитательного воздействия не приняла, сославшись на воспитание в ребенке самостоятельности».
Тамара Литвинова заявила агентству ТАСС, что такие действия матери девочки могут квалифицироваться как намеренное оставление в опасности несовершеннолетнего.