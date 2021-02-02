02 февраля 2021, 01:41
Жители Ялты возмутились разницей в подаче воды в жилые дома и в гостиницы
Мэр города Ялты Янина Павленко в ответ на возмущение граждан заявила, что владельцы гостиниц якобы заранее установили в зданиях емкости, в которые набирается вода
Фото: vesti-k.ru
Мэр города Ялты Янина Павленко ответила на жалобы местных жителей из-за разницы в обеспечении водой жилых домов и гостиниц. Ялтинцы возмущены тем, что на южном берегу Крыма вода подается по графику, в то время как отдыхающие в местных отелях проблем с водой не испытывают.
Янина Павленко в ответ на возмущение граждан заявила, что владельцы гостиниц якобы заранее установили в зданиях емкости, в которые набирается вода. Кроме того, объекты размещения все равно работают в условиях ограниченного количества воды.
Мэр также заявила, что для обеспечения жителей Ялты водой сейчас используются дополнительные источники, такие как Хаста-Баш, Уч-Кош, Массандровский водопад, Ай-Панда, Могаби и другие, сообщает «ФАН».