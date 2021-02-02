Ролик о нападении «участника митинга» на омоновцев с битой попросили распространять в Кремле
Видеоролик, в котором неизвестный мужчина во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января, нападает на сотрудников ОМОНа с бейсбольной битой, распространялся в СМИ и соцсетях по указанию Кремля
Видеоролик, в котором неизвестный мужчина во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января, нападает на сотрудников ОМОНа с бейсбольной битой, распространялся в СМИ и соцсетях по указанию Кремля. Об этом сообщают «Открытые медиа» со ссылкой на сотрудника одного из прокремлевских изданий.
На этом видео мужчина в маске и капюшоне демонстративно достает бейсбольную биту, подходит к группе силовиков и несколько раз замахивается. Омоновцы сразу же кладут его на асфальт и удерживают. Этот ролик распространялся в качестве примера, что участники протеста якобы первыми нападают на полицейских.
Первым это видео опубликовал телеграм-канал «OMON Moscow». Затем новость о нападении «протестующего» на силовиков и ролик опубликовали и показали в эфире программа «Вести» (холдинг ВГТРК), телеканал НТВ («Газпром-медиа»), газета «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Интерфакс».
В самом Telegram ролик телеграм-каналы «338», «Майор и генерал», «Голос Мордора», «Архивариус» и «Саваничи» и другие.
Одновременно с выходом ролика о «нападении на омоновцев» на телеграм-канале файл с ним загрузили на «Яндекс.Диск» в папку под названием «31 января - видео и фото-материалы», которая использовалась администрацией президента для рассылки видео по лояльным СМИ, сообщил источник «Открытых медиа».
Владельцем папки указан пользователь zanalitik, а в «Яндекс.Дзене» есть канал под названием Zanalitik, который рассказывает о спаде протестных настроений в обществе, мании величия Алексея Навального и западных кураторах оппозиционера. Примечательно, что на этот канал zanalitik часто ссылаются телеграм-каналы «Караульный», «Силовики», «Бойлерная», журналистки RT Леся Рябцева и Мария Бутина.
Примечательно, что о задержании нападающего и предъявлении ему обвинения по делу о насилии в отношении представителей власти информации нигде нет. Личность этого человека также не раскрывается. Судя по всему, это «преступление» останется нераскрытым.
Позже источник издания сообщил, что «ситуация изменилась» и администрация президента попросила подконтрольные СМИ больше не показывать этот ролик. Причина такого решения не сообщается.