Вячеслав Володин призвал ввести ответственность за призывы к санкциям против россиян
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил о необходимости ввести ответственность за призывы к включению тех или иных россиян в западные санкционные списки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия») заявил о необходимости ввести ответственность за призывы к включению тех или иных россиян в западные санкционные списки. Таким образом депутат отреагировал на призыв Фонда борьбы с коррупцией (внесен в реестр инагентов) к президенту США ввести санкции против близких к Владимиру Путину людей из-за отравления и ареста Алексея Навального.
«Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве», - заявил г-н Володин.
Спикер Госдумы считает, что такую статью можно было бы внести в принятый в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории России.
Напомним, что ФБК предложил властям США ввести визовые и экономические санкции в отношении миллиардеров Романа Абрамовича и Алишера Усманова, пропагандиста Владимира Соловьева, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы ФСБ Александра Бортникова, главы госбанка ВТБ Андрея Костина и других.