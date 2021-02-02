Пресс-секретаря Навального после выхода из спецприемника отправили под домашний арест по «санитарному делу»
Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Такое решение было принято в рамках так называемого «санитарного дела»
Басманный райсуд Москвы отправил под домашний арест до 23 марта пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Такое решение было принято в рамках так называемого «санитарного дела».
Киру Ярмыш заключили под домашний арест сразу после окончания срока административного ареста по делу о призывах к участию в протестной акции в поддержку Алексея Навального 23 января.
Ярмыш до конца марта запрещено пользоваться интернетом, вести разговоры по телефону и общаться с кем-либо кроме своих близких и адвокатов.
В рамках «санитарного дела» под домашним арестом уже находятся соратники Алексея Навального Любовь Соболь, Олег Степанов, его брат Олег Навальный и глава независимого профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
По версии следствия, оппозиционеры «призвали неограниченный круг лиц участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади, а акцию в числе прочих посетили люди, которые должны были находиться на самоизоляции из-за коронавируса».