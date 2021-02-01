«Общество защиты интернета» сообщило об отключении в крупных городах уличных камер в день митингов
«Общество защиты интернета» сообщило об отключении камер наружного наблюдения в крупных городах в день проведения протестных акций в поддержку Алексея Навального
«Общество защиты интернета» сообщило об отключении камер наружного наблюдения в крупных городах в день проведения протестных акций в поддержку Алексея Навального.
31 января несколько провайдеров пожаловались в организацию, что получили от правоохранительных органов требование отключить доступ к уличным камерам. «Общество защиты интернета» провело проверку и обнаружило, что как минимум в пяти городах в день митингов был закрыт доступ к камерам, сообщает Znak.com.
Например, в Уфе не показывали камеры, расположенные как раз по маршруту протестного шествия - от Аграрного института до Белого дома. В Липецке сайт с камерами просто 31 января не работал, а в Астрахани и Бийске пропал доступ к камерам, установленным в районе места проведения акции протеста.
Исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарев считает, что камеры в день протестов отключили, чтобы скрыть вероятные нарушения со стороны сотрудников МВД и Росгвардии.