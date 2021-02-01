Американские и швейцарские банки в рамках санкций заморозили на счетах Вексельберга 1,5 млрд долларов
«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе», - посетовал г-н Вексельберг
На счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга в американских и швейцарских банках из-за санкций оказалось заморожено более 1,5 млрд долларов.
В интервью журналу Forbes миллиардер сообщил, что не может воспользоваться этими деньгами без разрешения Минфина США, но получить это разрешение у него не получается.
«Даже не разрешили на благотворительные цели, на борьбу с пандемией ничего дать, хотя речь шла об относительно небольших суммах - несколько миллионов, которые я хотел направить на помощь в борьбе с коронавирусом в Европе», - посетовал г-н Вексельберг.
Виктор Вексельберг попал в санкционный список Минфина США в апреле 2018 года. Визовые и финансовые ограничения были введены в отношении бизнесмена из-за его близости к президенту Владимиру Путину. После этого швейцарские банки заблокировали на счетах Вексельберга миллиард франков (около миллиарда долларов).