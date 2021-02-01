В Ульяновске чиновница предложила отправить на принудительные работы участников протеста
Бывший советник губернатора Ульяновской области и директор учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева предложила отправлять участников протестных акций на принудительные работы или в армию
Бывший советник губернатора Ульяновской области и директор учреждения «Правительство для граждан» Светлана Опенышева предложила отправлять участников протестных акций на принудительные работы или в армию.
В одном из чатов в Telegram чиновница под фотографиями с митинга в Ульяновске написала, что лично она бы «издала указ и всех молодых людей, требующих перемен, отправила в армию, а девушек - на принудительные работы».
«Демократия хорошо, но сейчас не демократия, не имею права грубо написать», - добавила Опенышева.
Экс-советница губернатора также одобрила решение об отчислении из вузов студентов, участвующих в несогласованных акциях.
Позже комментарий Светланы Опенышевой был удален, а сама она пояснила, что «в соцсетях и СМИ исказили ее мысль».
«Я всегда буду стоять за справедливость, за президента и нашего губернатора. Страна и регион изменились в лучшую сторону. То, что молодежь по стране выходят на улицу - это беспредел, а не демократия. Не надо переиначивать мои слова. Про демократию - я имела в виду, что в демократическом государстве все субъекты обязаны соблюдать закон и не стоит молодежи участвовать в незаконных акциях», - написала Опенышева.