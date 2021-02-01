В Кемерово чиновники разослали в школы фотографии участников протестного митинга
В Кемерово во все городские школы разослали фотографии участников протестной акции 31 января, которые предположительно были сделаны сотрудниками ФСБ в штатском
В Кемерово во все городские школы разослали фотографии участников протестной акции 31 января, которые предположительно были сделаны сотрудниками ФСБ в штатском.
Читатель «Сибирь. МБХ медиа» сообщил в редакцию, что администрация лицея №62 получила из мэрии две заархивированные папки с фотографиями, сделанными во время протестного митинга. Педагогов просят ознакомиться с фотографиями и «найти людей, которые так или иначе относятся к образовательному учреждению».
Собеседник издания отметил, что всего в папках 70 фотографий, но несовершеннолетних на них нет.
Напомним, что после протестных акций в поддержку Алексея Навального, которые состоялись 23 января, россияне стали сообщать об увольнении с работы и отчислении из вузов из-за участия в митинге.