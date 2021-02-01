В Петербурге задержали участника протестной акции, на которого полицейский направил пистолет
В Санкт-Петербурге полиция задержала 32-летнего уроженца Архангельска, который во время протестного митинга якобы спровоцировал силовика на то, чтобы тот достал табельное оружие
В Санкт-Петербурге полиция задержала 32-летнего уроженца Архангельска, который во время протестного митинга якобы спровоцировал силовика на то, чтобы тот достал табельное оружие.
Мужчину задержали возле дома № 65 по проспекту Космонавтов, где тот проживает.
По версии петербургской полиции, задержанный в компании «еще нескольких агрессивно настроенных участников протеста» применил насилие в отношении полицейских, несших службу на территории Сенной площади. С целью «пресечения противоправных действий» сотрудник МВД «обнажил табельное оружие». В полиции его действия назвали законными и обоснованными.
Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу также распространила запись, на которой задержанный извиняется за то, что толкнул полицейского.
По факту «нападения» на полицейского было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».