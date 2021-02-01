В Кремле заявили, что ФБК своими призывами ввести санкции против близких к Путину людей «подтвердил статус инагента»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Алексея Навального к властям США ввести санкции против близких к Владимиру Путину бизнесменов и журналистов-пропагандистов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Алексея Навального к властям США ввести санкции против близких к Владимиру Путину бизнесменов и журналистов-пропагандистов.
Песков заявил, что таким образом Фонд борьбы с коррупцией Навального (имеет статус инагента) «продемонстрировал свой статус „иностранного агента“». Пресс-секретарь Путина, судя по всему, считает, что санкции против прокремлевских олигархов и пропагандистов равнозначны санкциям против России в целом.
Напомним, ранее ФБК попросил президента США Джо Байдена в связи с отравлением и арестом Алексея Навального ввести визовые и финансовые санкции против «олигархов, которые получили от Путина богатство и власть», «нарушителей прав человека и тех, кто подавляют основные политические и гражданские свободы», а также против «лиц, причастных к преследованию Навального и ФБК».
В санкционный шорт-лист вошли миллиардеры Роман Абрамович и Алишер Усманов, глава госбанка ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко и телеведущий Владимир Соловьев.