В Петербурге заявки больных на вызов врача принимает робот «Виктория». Но врачи не приходят
Мужчина почувствовал себя плохо 24 января. У него была температура 38 градусов и ломота в теле. Петербуржец вызвал врача из отделения № 53 поликлиники № 4, однако в течение последующей недели специалист так и не пришел
Житель Санкт-Петербурга с симптомами коронавируса неделю ждал врача на дом, но так и не дождался, после чего решил обратиться к голосовому помощнику «Виктория».
Мужчина почувствовал себя плохо 24 января. У него была температура 38 градусов и ломота в теле. Петербуржец вызвал врача из отделения № 53 поликлиники № 4, однако в течение последующей недели специалист так и не пришел.
Больному стало хуже, после чего он пытался снова дозвониться до поликлиники, но безуспешно. Тогда же мужчина узнал, что администрация Петербурга запустила голосового помощника «Виктория» по номеру 122, который собирает с пациента персональные данные, уточняет симптомы и вызывает врача. Мужчина «объяснил ситуацию» роботу, но затем перепроверил у «живого» оператора, была ли зарегистрирована его заявка. Его заверили, что заявка передана в поликлинику.
Однако на момент публикации к петербуржцу врач пока так и не пришел, сообщает «Росбалт».