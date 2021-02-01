01 февраля 2021, 13:53
Президент поручил проработать вопрос о частичной декриминализации статьи о призывах к экстремизму
Президент Владимир Путин после декабрьского заседания Совета по правам человека поручил Верховному суду РФ и Генпрокуратуре до 1 июня «рассмотреть вопрос» о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму (ст. 280 УК)
Президент Владимир Путин после декабрьского заседания Совета по правам человека поручил Верховному суду РФ и Генпрокуратуре до 1 июня «рассмотреть вопрос» о частичной декриминализации статьи Уголовного кодекса о призывах к экстремизму (ст. 280 УК).
В ходе заседания глава центра «Сова» Александр Верховский предложил ввести административное наказание за первое нарушение 280-й статьи и напомнил, что такое послабление уже было введено для статей о призывах к сепаратизму и возбуждении ненависти.
Уголовное наказание за «призывы к экстремизму» предлагается оставить только в случае повторного нарушения в течение года.
В России по статье 280 УК РФ в основном привлекают к ответственности за посты и репосты в соцсетях.