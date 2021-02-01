«Дворец Путина» может попасть под санкции США и ЕС из-за Аркадия Ротенберга
Знаменитый «дворец Путина» на мысе Идокопас под Геленджиком пожжет попасть под западные санкции в связи с тем, что миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя его бенефициаром. Последний, напомним, находится в санкционных списках из-за близости к президенту России
Знаменитый «дворец Путина» на мысе Идокопас под Геленджиком пожжет попасть под западные санкции в связи с тем, что миллиардер Аркадий Ротенберг объявил себя его бенефициаром. Последний, напомним, находится в санкционных списках из-за близости к президенту России.
Теперь на комплекс «Правковеевка» могут быть распространены санкции США, Великобритании и Евросоюза, а значит, что во «дворец» нельзя будет поставить иностранное оборудование и мебель.
«Если Ротенберг говорит, что владеет им [дворцом], актив должен блокироваться по правилу 50%», - сообщил РБК бывший старший советник OFAC (санкционное подразделение Минфина США) в администрации Барака Обамы Брайан О'Тул.
Летом 2020 года Еврокомиссия выпустила специальные разъяснения, согласно которому европейский бизнес должен проверять, контролируется ли тот или иной актив лицом, находящимся в санкционном списке ЕС. Предоставление «активов любого вида, будь то материальные или нематериальные» подсанкционным лицам запрещено.
При этом европейским и американским компаниям придется установить формальные связи «дворца Путина» с Аркадием Ротенбергом.