01 февраля 2021, 13:00
В Барнауле силовики использовали для задержания протестующих автомобиль с надписью «медслужба»
В Барнауле во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января сотрудники правоохранители использовали для задержаний граждан автомобиль с надписью «Медслужба»
В Барнауле во время протестной акции в поддержку Алексея Навального 31 января сотрудники правоохранители использовали для задержаний граждан автомобиль с надписью «Медслужба».
Журналист RusNews вел трансляцию задержания девушки и стоял на тротуаре. Затем к месту событий подъехал автомобиль УАЗ «Буханка» с красным крестом и надписью «медслужба». Из машины выскочили силовики и без объяснения причин задержали ведущего трансляции, сообщает «МБХ Медиа».
Между тем, начальница пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю Светлана Ляпунова заявила, что полиция не использовала во время акции автомобили с надписью «медслужба». В Росгвардии от комментариев отказались.