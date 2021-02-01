Пиарщица Сергея Собянина назвала участников протеста «зажравшимися сопливыми малолетками»
Пиарщица мэра Москвы Сергея Собянина Рита Эбзеева раскритиковала оппозиционера Алексея Навального, а участников акций в его поддержку назвала «зажравшимися сопливыми малолетками»
Пиарщица мэра Москвы Сергея Собянина Рита Эбзеева раскритиковала оппозиционера Алексея Навального, а участников акций в его поддержку назвала «зажравшимися сопливыми малолетками».
«С айфонами, тик-токами… Лентяи, которые не хотят работать. Превращение городов России в Киев-2014 и Минск-2020 - непоправимое зло», - написала Рита Ебзеева в своем Instagram (пост опубликован в «сторис», которые хранятся только 24 часа - ред.).
Пиарщица мэра столицы также обвинила Алексея Навального и его сторонников в том, что они «с подачи кукловодов» вовлекают подростков в несанкционированные акции и «прячутся за их спины».
Сотрудница столичного правительства также назвала расследование Навального о «дворце Путина» под Геленджиком «фейком, слепленным на базе стройки».
Отмети, что в протестных акциях в поддержку арестованного Алексея Навального 23 и 31 января в основной массе принимали участие совершеннолетние россияне и люди старшего поколения. Более того, соратники оппозиционера просили подростков остаться дома и призывали на митинг только их родителей.