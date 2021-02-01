Дмитрий Медведев посетовал на алгоритмы Twitter, которые предлагают подписаться на Алексея Навального
Бывший премьер-министр России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «вмешательством во внутренние дела» России алгоритмы соцсети Twitter, которые рекомендовали его приятелю после регистрации подписаться на оппозиционера Алексея Навального
Бывший премьер-министр России, а сейчас зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал «вмешательством во внутренние дела» России алгоритмы соцсети Twitter, которые рекомендовали его приятелю после регистрации подписаться на оппозиционера Алексея Навального.
«При регистрации там всегда задается вопрос, а что вам интересно. Ну он там поставил, по-моему, музеи, театры, искусство. Ему вывалился список людей, на которых ему рекомендуют подписаться <…> Кто там первым был? Алексей Навальный», - возмутился Дмитрий Медведев, слова которого приводит ТАСС.
Бывший премьер также назвал Алексея Навального «политическим проходимцем», который «авантюрными способами пытается залезть во власть для достижения собственных целей».
Дмитрий Медведев также назвал неуместными «разборки» по поводу здоровья Алексея Навального, так как он «уже не болен». «Ну здоров и слава Богу», - заявил чиновник.
Отметим, что Алексей Навальный был не просто болен, а отравлен боевым ядом «Новичок». Поскольку речь идет о покушении на жизнь политика, разобраться все же следует.