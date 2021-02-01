Россиян предупредили о росте цен на одежду, обувь и бытовую технику
Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки приведет к подорожанию импортируемых товаров. Участники рынка сообщают, что стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч
Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки приведет к подорожанию импортируемых товаров, например, бытовой техники, обуви и одежды.
Участники рынка сообщают, что стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч.
Глава представительства производителя бытовой техники Candy-Hoover Group Глеб Мишин в беседе с РБК пояснил, что в такой контейнер, например, помещается 60-70 холодильников. Таким образом, дополнительно на каждый придется потратить 100 долларов.
Основатель компании Zenden Group, владеющий несколькими обувными брендами, предположил, что цены вырастут на 2-20%.
Причиной роста цен на контейнерные перевозки стали президентские выборы в США, так как после победы Джо Байдена значительно возрос спрос на грузоперевозки между Америкой и Китаем. В итоге все свободные морские суда были перенаправлены на это направление.