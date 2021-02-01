Генпрокуратура поддержала требование ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный
Генпрокуратура России поддержала требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше»
Генпрокуратура России поддержала требование Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене оппозиционеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше», сообщает РИА Новости.
В заявлении ведомства говорится, что поводом для замены наказания оппозиционеру стало якобы его «противоправное» поведение. Речь идет о том, что Навальный осенью и зимой 2020 года не отмечался в уголовно-исполнительной комиссии. Напомним, что политик в это время находился в Германии на лечении и реабилитации после отравления «Новичком».
Суд по вопросу замены Навальному условного срока, испытательный срок по которому истек в конце декабря 2020 года, будет рассматриваться 2 февраля.
Напомним, что ранее Европейский суд по правам человека признал приговор по делу «Ив Роше» незаконным, однако российские власти вердикт ЕСПЧ проигнорировали.