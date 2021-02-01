01 февраля 2021, 11:32
В России за сутки коронавирусом заразились 17 648 человек
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 648 человек, а скончались от осложнений 437 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19
Фото: progorodnsk.ru
В России за прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 648 человек, а скончались от осложнений 437 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
С начала пандемии коронавирус выявили у 3 868 087 человек, из которых умерли 73 619 человек.
В Москве выявили 2037 новых случаев заражения коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 1842, в Московской области – 1068, в Нижегородской области – 468, в Свердловской области – 348, в Ростовской области – 372, в Воронежской области – 373, в Красноярском крае – 305.