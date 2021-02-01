01 февраля 2021, 11:16
Российские ученые призвали власти отпустить Навального и прекратить разгон митингов
Ученые призывают Кремль прекратить преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование по факту отравления политика и наказать виновных
Российские ученые написали открытое письмо к властям о политической ситуации в стране, которое было опубликовано в издании «Троицкий вариант - Наука».
Ученые призывают Кремль прекратить преследование оппозиционера Алексея Навального и его сторонников, провести честное и открытое расследование по факту отравления политика и наказать виновных.
Также авторы письма и подписавшиеся под ним требуют отменить запрет на проведение мирных собраний и митингов, прекратить аресты, уголовное преследование и любое применение силовых методов в отношении участников мирных акций.
Письмо подписали 80 ученых, среди которых биолог Михаил Гельфанд, математик Михаил Цфасман, экономисты Сергей Гуриев и Константин Сонин, астрофизик Борис Штерн.