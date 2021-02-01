В ходе протестной акции 31 января силовики задержали более 80 журналистов
Во время протестных акций 31 января сотрудники правоохранительных органов задержали минимум 82 журналиста, которые освещали мероприятие по заданию реакций. Все сотрудники были в жилетах и с нашивками на рукавах с надписью «Пресса»
Во время протестных акций 31 января сотрудники правоохранительных органов задержали минимум 82 журналиста, которые освещали мероприятие по заданию реакций. Все сотрудники были в жилетах и с нашивками на рукавах с надписью «Пресса», однако от задержаний это их не уберегло.
Член бюро Профсоюза журналистов и работников СМИ Софья Русова сообщила «Открытым медиа», что в Москве задержали 21 представителя СМИ, а в Петербурге - 10.
В числе задержанных оказались Сергей Пархоменко («Эхо Москвы»), Михаил Зеленский («Холод»), Елена Костюченко («Новая газета»), Даниил Туровский («вДудь»), Антон Фейнберг (РБК), Антон Ошеров (moloko plus), Валерия Савинова («МБХ медиа»), Иван Клейменов и многие другие.
Отметим, что журналистов силовики задерживали и на предыдущей акции протеста в поддержку Алексея Навального, которая состоялась 23 января. При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на замечание о незаконности задержания журналистов заявил, что некоторых из них якобы было невозможно идентифицировать.
Всего в ходе протестных акций 31 января, которые прошли в десятках российских городов, задержали 5135 человек. Из них в Москве задержано 1653 человека, а в Петербурге – 1159 человек.