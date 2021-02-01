Петербургский омбудсмен осудил жесткие действия силовиков на акции протеста
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов осудил жесткий разгон протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Действия силовиков он назвал «фактически войсковой операцией»
Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов осудил жесткий разгон протестных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Действия силовиков он назвал «фактически войсковой операцией».
Александр Шишлов заявил, что со стороны участников протеста были нарушения, однако «дубинки и электрошокеры не решат существующих проблем».
«Даже в условиях эпидемии коронавируса существует возможность организовать диалог, дать людям возможность законно выразить свою позицию, реализовать свои права, не нарушая прав других. Но вместо ответов на вопросы, волнующие общество, власть вновь выставляет для „диалога“ полицию и ОМОН», - заявил петербургский омбудсмен.
Правозащитник добавил, что насилие со стороны государства лишь усиливает непримиримость и порождает ожесточение, что приведет к «большой беде». Он призвал власти «остановиться».
По данным портала «ОВД-Инфо», в северной столице в ходе протестной акции 31 января задержали 1159 человек.