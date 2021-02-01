Норвежский парламент поддержал выдвижение Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
Норвежские депутаты поддержали выдвижение российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 2021 года
Норвежские депутаты поддержали выдвижение российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в парламенте страны, «которые имеют опыт определения победителя».
Законодатели также поддержали выдвижения на премию экоактивистки Греты Тунберг и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Напомним, что в прошлом году Алексея Навального уже выдвигали на Нобелевскую премию мира. Это сделала группа российских ученых. Также оппозиционера на премию выдвинула экс-глава Министерства окружающей среды Норвегии Оле Эльвестуеном.
Помимо Алексея Навального на Нобелевскую премию мира будут претендовать лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Мария Колесников и Вероника Цепкало, а также бывший президент США Дональд Трамп.