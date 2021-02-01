В Мьянме военные захватили власть и ввели режим чрезвычайного положения
Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на один год. Такое решение было принято в связи с фальсификацией результатов парламентских выборов
Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на один год. Такое решение было принято в связи с фальсификацией результатов парламентских выборов.
Военные сообщили, что власть в стране переходит в руки главнокомандующего вооруженными силами страны Мин Аун Хлаина, сообщает Reuters.
Президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи (лауреат Нобелевской премии мира) задержаны. Телефонная связь и интернет в столице страны Нейпьидо для большинства граждан недоступны. В парти НЛД заявили, что военные готовят государственный переворот в стране.
Парламентские выборы в Мьянме состоялись в ноябре 2020 года, а победу на них одержала «Национальная лига за демократию». Военные, которые поддерживают Партию солидарности и развития Союза, не согласились с итогами выборов.
Сейчас власть в стране находится в руках главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.