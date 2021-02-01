Соцсети обязали удалять сообщения с использованием матерных слов
В России вступили в силу поправки к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети удалять посты и сообщения, содержащие матерные слова
В России вступили в силу поправки к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети удалять посты и сообщения, содержащие матерные слова.
В соответствии с новым законом администрация соцсети должна самостоятельно выявлять и удалять незаконный контент, под которым понимаются посты с нецензурной бранью.
Этот же закон запрещает публиковать в соцсетях материалы, содержащие данные о гостайне, оправдывающие терроризм или призывающие к нему, а также экстремистские материалы и материалы, пропагандирующие порнографию и насилие, сообщает РБК.
В соцсетях отныне запрещаются призывы к участию в несогласованных акциях, оскорбление государства и его символов, а также публикация сообщений, оскорбляющих человеческое достоинство.
Решение о блокировке администрация соцсети должна принять в течение суток с момента выявления «запрещенных» материалов.