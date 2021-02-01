Петербургская полиция назвала обоснованными действия силовика, доставшего на митинге табельное оружие
Петербургская полиция и управлени Росгвардии по городу опровергли сообщения СМИ и очевидцев о применении против участников протесной акции 31 января перцового газа и светошумовых гранат
Петербургская полиция и управлени Росгвардии по городу опровергли сообщения СМИ и очевидцев о применении против участников протесной акции 31 января перцового газа и светошумовых гранат.
«31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства „светошумовые гранаты и слезоточивый газ“ не применялись» — говорится в официальном заялвении ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, которое цитирует издание «Бумага».
При этом журналисты, освещавшие митинги, и телеграм-канал «Задержание Петербург» сообщают, что спецсредства против участников протеста применялись.
В ГУ МВД по северной столице также прокомментировали видеозапись с митинга, на которой сотрудник полиции достает табельный пистолет и направляет его в сторону протестующих. В полиции назвали действия этого сотрудника «законными и обоснованными».
В заявлении ведомства говорится, что протестующие якобы действовали агрессивно и своими действиями создали угрозу здоровью сотрудника полиции. «В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом «О полиции» обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», - заявили в ГУ МВД.
На видеозаписи с акции протеста видно, что участники митинга бросают в полицейских снежки и кричат «Уходи!». В какой-то момент один из полицейских достает табельный пистолет и направляет его в сторону безоружных граждан.