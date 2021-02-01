Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
Санкт-Петербург
01 февраля 2021, 07:41

Петербургская полиция назвала обоснованными действия силовика, доставшего на митинге табельное оружие

Петербургская полиция и управлени Росгвардии по городу опровергли сообщения СМИ и очевидцев о применении против участников протесной акции 31 января перцового газа и светошумовых гранат

Петербургская полиция назвала обоснованными действия силовика, доставшего на митинге табельное оружие
Фото: Фонтанка.ру

Петербургская полиция и управлени Росгвардии по городу опровергли сообщения СМИ и очевидцев о применении против участников протесной акции 31 января перцового газа и светошумовых гранат.

«31 января в Санкт-Петербурге сотрудниками ГУ Росгвардии в ходе пресечения нарушений общественного порядка на несанкционированной акции спецсредства „светошумовые гранаты и слезоточивый газ“ не применялись» — говорится в официальном заялвении ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, которое цитирует издание «Бумага».

При этом журналисты, освещавшие митинги, и телеграм-канал «Задержание Петербург» сообщают, что спецсредства против участников протеста применялись.

В ГУ МВД по северной столице также прокомментировали видеозапись с митинга, на которой сотрудник полиции достает табельный пистолет и направляет его в сторону протестующих. В полиции назвали действия этого сотрудника «законными и обоснованными».

В заявлении ведомства говорится, что протестующие якобы действовали агрессивно и своими действиями создали угрозу здоровью сотрудника полиции. «В целях пресечения указанных действий сотрудник полиции в соответствии с законом «О полиции» обнажил табельное оружие. Данное действие возымело эффект, противоправные действия прекратились», - заявили в ГУ МВД.

На видеозаписи с акции протеста видно, что участники митинга бросают в полицейских снежки и кричат «Уходи!». В какой-то момент один из полицейских достает табельный пистолет и направляет его в сторону безоружных граждан.

Материалы по теме
Российские ученые призвали власти отпустить Навального и прекратить разгон митингов
В ходе протестной акции 31 января силовики задержали более 80 журналистов
Петербургский омбудсмен осудил жесткие действия силовиков на акции протеста
Сейчас на главной
Россиян предупредили о росте цен на одежду, обувь и бытовую технику
торговля
Россиян предупредили о росте цен на одежду, обувь и бытовую технику
Резкий рост цен на контейнерные морские перевозки приведет к подорожанию импортируемых товаров. Участники рынка сообщают, что стоимость поставок за один контейнер к концу 2020 года выросла с 1,5 тысячи долларов до 9 тысяч
Норвежский парламент поддержал выдвижение Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
нобелевская премия мира
Норвежский парламент поддержал выдвижение Алексея Навального на Нобелевскую премию мира
Норвежские депутаты поддержали выдвижение российского оппозиционера Алексея Навального на Нобелевскую премию мира 2021 года
В Мьянме военные захватили власть и ввели режим чрезвычайного положения
Мьянма
В Мьянме военные захватили власть и ввели режим чрезвычайного положения
Военные Мьянмы объявили о введении в стране режима чрезвычайного положения (ЧП) сроком на один год. Такое решение было принято в связи с фальсификацией результатов парламентских выборов
Общество
Соцсети обязали удалять сообщения с использованием матерных слов
В России вступили в силу поправки к федеральному закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые обязывают социальные сети удалять посты и сообщения, содержащие матерные слова
Власти ОАЭ впервые разрешили иностранцам получать гражданство страны
ОАЖ
Власти ОАЭ впервые разрешили иностранцам получать гражданство страны
Власти ОАЭ приняли поправки в закон, которые разрешат иностранцам получать гражданство страны. Заявления на получение паспорта будут рассматривать правительство и местные управления исполнительной власти
Число задержанных на протестных акциях выросло до 4 567 человек
акции протеста
Число задержанных на протестных акциях выросло до 4 567 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 4 567 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо» по состоянию на 20 часов по московскому времени
В ходе протестных акций силовики задержали более 3200 человек
акции протеста
В ходе протестных акций силовики задержали более 3200 человек
По данным на 17 часов, в Москве силовики задержали 895 человек, в Санкт-Петербурге - 564, в Красноярске - 194, во Владивостоке - 120, в Нижнем Новгороде - 118 человек, в Новосибирске - 103 человека
В Петербурге силовики жестко задерживают участников протестной акции
акции протеста
В Петербурге силовики жестко задерживают участников протестной акции
В Санкт-Петербурге на Пионерской площади, которая была объявлена новой точкой сбора участников протестной акции в поддержку Алексея Навального, силовики проводят жесткие задержания людей
Политика
ФБК попросил президента США ввести санкции против Пескова и Бортникова
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции в отношении некоторых россиян из-за ареста Алексея Навального
В Москве и Петербурге из-за протестных акций ограничили работу метро и перекрыли движение в центре
акции протеста
В Москве и Петербурге из-за протестных акций ограничили работу метро и перекрыли движение в центре
В столице с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город»
В Сибири и на Урале начались задержания участников протестных акций
акции протеста
В Сибири и на Урале начались задержания участников протестных акций
В Екатеринбурге полиция перекрыла забором начальную и конечную точки маршрута протестного шествия. Власти города также закрыли большую часть станций метро, чтобы протестующие не смогли оперативно добраться до места начала митинга
Друг президента Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца президента в Геленджике
аркадий ротенберг
Друг президента Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца президента в Геленджике
Бизнесмен,«король госзаказа» и близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца на мысе Идокопас под Геленджиком
В России цены на продукты питания в 2020 году росли в 7 раз быстрее, чем в Евросоюзе
рост цен
В России цены на продукты питания в 2020 году росли в 7 раз быстрее, чем в Евросоюзе
Сильнее всего в России подорожали овощи – рост цен составил 20%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 13,6%, фрукты – на 12,9%, масло и жиры – на 11,0%, а хлебобулочные изделия и крупы – на 8,6%
Государственные СМИ назвали «дворец Путина» под Геленджиком «апарт-отелем»
дворец путина
Государственные СМИ назвали «дворец Путина» под Геленджиком «апарт-отелем»
Государственный телеканал «Россия 1» снял «оправдательный» сюжет о дворце под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, который называют неофициальной резиденцией Владимира Путина
Общество
«Санитарному делу» определили сроки
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) Любовь Соболь отправили под домашний арест до 23 марта по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на протестном митинге 23 января.
Бункер с винотекой и выходом на пляж
дворец путина
Бункер с винотекой и выходом на пляж
«Медуза» сообщила новые подробности о резиденции «Прасковеевка» под Геленджиком, которую называют «дворцом Путина». Как оказалось, помимо Ледового дворца, церкви, СПА и прочего, там есть еще и подземный бункер на 16 этажей
Дочь Игоря Шувалова в 2018 году зарабатывала по 172 млн рублей в месяц
Игорь Шувалов
Дочь Игоря Шувалова в 2018 году зарабатывала по 172 млн рублей в месяц
Дочь бывшего вице-премьера, а сейчас главы государственной корпорации «ВЭБ.РФ» Игоря Шувалова в 2018 году заработала более 2 млрд рублей. об этом стало известно из ее декларации о доходах и имуществе
«Друзья Путина» могут объявить себя собственниками «дворца» под Геленджиком
дворец путина
«Друзья Путина» могут объявить себя собственниками «дворца» под Геленджиком
Близкие друзья президента Владимира Путина Геннадий Тимченко, а также братья Борис и Аркадий Ротенберги, могут объявить себя собственниками знаменитого «дворца» под Геленджиком, чтобы опровергнуть связь этого объекта с главой государства