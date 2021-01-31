Число задержанных на протестных акциях выросло до 4 567 человек
Сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 4 567 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо» по состоянию на 20 часов по московскому времени
Сотрудники правоохранительных органов задержали в ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального 4 567 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо» по состоянию на 20 часов по московскому времени.
Больше всего участников протестных акций было задержано в Москве - 1 450 человек. В основном москвичей задерживали на площади Трех вокзалов и возле СИЗО «Матросская тишина», где сидит оппозиционер Алексей Навальный.
В Санкт-Петербурге силовики задержали 997 человек, в Красноярске - 194 человека, в Нижнем Новгороде - 167, в Твери - 124, во Владивостоке - 122, в Новосибирске - 103.
Около ста человек было задержано в Новокузнецке, Ростове-на-Дону и в Перми.
Напомним, что в Москве все места в спецприемниках для административно арестованных были заняты еще после протестной акции