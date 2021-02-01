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01 февраля 2021, 02:21

В Telegram начали публиковать имена силовиков, участвовавших в разгоне протеста

Подписчики сами указывают имена силовиков, которые жестко задерживали протестующих, а также публикуют их фотографии, номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях

В Telegram начали публиковать имена силовиков, участвовавших в разгоне протеста
Фото: Deutsche Welle

В Telegram появился канал, в котором публикуются персональные данные сотрудников МВД и Росгвардии, участвующих в задержании участников протестов.

Этот канал появился после первых в этом году акций в поддержку Алексея Навального 23 января. Подписчики сами указывают имена силовиков, которые жестко задерживали протестующих, а также публикуют их фотографии, номера телефонов и ссылки на страницы в соцсетях.

По данным «Коммерсанта», для поиска сведений о личности правоохранителей используются программы для распознавания лиц по фотографии и утечки персональных данных граждан, в том числе из баз госструктур.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев («Единая Россия») назвал публикацию личных данных силовиков «дешевой игрой» и призвал администрацию Telegram блокировать такие каналы.

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