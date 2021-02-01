Власти ОАЭ впервые разрешили иностранцам получать гражданство страны
Власти ОАЭ приняли поправки в закон, которые разрешат иностранцам получать гражданство страны. Заявления на получение паспорта будут рассматривать правительство и местные управления исполнительной власти
Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) приняли поправки в закон, которые разрешат иностранцам получать гражданство страны. Заявления на получение паспорта будут рассматривать правительство и местные управления исполнительной власти.
Получить гражданство ОАЭ смогут инвесторы, изобретатели, ученые, врачи, художники и члены их семей. Для каждой категории определены конкретные требования, сообщает РБК.
С помощью выдачи паспортов власти рассчитывают привлечь талантливых людей, которые будут способствовать развитию Эмиратов.
Инвесторы для получения гражданства обязаны владеть на территории ОАЭ недвижимостью или получить один или несколько патентов, одобренных Минэкономики. Врачи, инженеры и другие специалисты должны работать в уникальных научных сферах или дисциплинах, в которых крайне нуждаются Эмираты. Ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью и обладать престижными наградами в области науки. И, наконец, творческие люди смогут получить паспорт гражданина ОАЭ, если они будут первопроходцами в какой-то новой сфере или лауреатами международных премий в области культуры и искусства.
Отметим, что раньше получить гражданство ОАЭ можно было лишь в исключительных случаях. Во многом это связано с тем, что граждане этой страны получают огромные привилегии от государства.