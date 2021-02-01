01 февраля 2021, 00:43
Роскомнадзор пригрозил СМИ штрафами и блокировками за завышение данных о количестве участников протеста
Ведомство планирует наказывать СМИ за «завышение» численности участников протестных митингов, а также сообщения о фактах насилия со стороны полицейских на акциях
Фото: 63.ru
Роскомнадзор предупредил средства массовой информации о крупных штрафах за «распространение фейков, касающихся несанкционированных митингов».
Ведомство планирует наказывать СМИ за «завышение» численности участников протестных митингов, а также сообщения о фактах насилия со стороны полицейских на акциях.
Роскомнадзор предупредил, что штраф для юридических лиц составит до 4 млн рублей. Также закон «позволяет блокировать запрещенную информацию в случае ее неудаления».
Отметим, что данные властей и организаторов митингов всегда сильно отличаются. Чиновники и руководство МВД, как правило, сообщают, что число участников акции было в несколько раз меньше, чем сообщают организаторы и «Белый счетчик».