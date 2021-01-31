31 января 2021, 17:10
В ходе протестных акций силовики задержали более 3200 человек
По данным на 17 часов, в Москве силовики задержали 895 человек, в Санкт-Петербурге - 564, в Красноярске - 194, во Владивостоке - 120, в Нижнем Новгороде - 118 человек, в Новосибирске - 103 человека
Фото: МБХ Медиа
В ходе протестных акций в поддержку Алексея Навального в разных городах России задержали 3243 человек. Такие данные приводит портал «ОВД-Инфо».
По данным на 17 часов, в Москве силовики задержали 895 человек, в Санкт-Петербурге - 564, в Красноярске - 194, во Владивостоке - 120, в Нижнем Новгороде - 118 человек, в Новосибирске - 103 человека.
Задержанные есть в Новокузнецке, Перми, Ярославле, Ростове-на-Дону, Сочи, Воронеже, Иркутске и многих других городах.