В Петербурге сотрудник полиции во время потасовки с участниками протеста достал табельное оружие
На Сенной площади сотрудники полиции жестко задерживают участников протестной акции. Против граждан используют дуюинки, электрошокеры и слезоточивый газ
Фото: Фонтанка
В Санкт-Петербурге на Сенной площади во время потасовки между силовиками и участниками протестной акции один из сотрудников полиции достал табельное оружие.
Протестующие с криками «Уходи!» бросали в группу полицейских снежки, после чего один из них достал табельный пистолет и направил его в сторону граждан, сообщает «Фонтанка».
На Сенной площади сотрудники полиции жестко задерживают участников протестной акции. Против граждан используют дуюинки, электрошокеры и слезоточивый газ.
Кроме того, силовики жестко задержали несколько журналистов, которые работали на митинге в спецжилетах с надписями «Пресса».
По данным «Фонтанки», в северной столице задержали как минимум 437 человек.