Московская полиция нашла «потерпевших» по делу о перекрытии дорог во время митинга
Московская полиция нашла несколько компаний, которые могут стать потерпевшими из-за массовой протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января
Московская полиция нашла несколько компаний, которые могут стать потерпевшими из-за массовой протестной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального 23 января.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила, что в ходе расследования дела о блокировке дорог во время протестной акции полицейские допросили водителей, чьи автомобили были заблокированы.
«Признаны потерпевшими юридические лица, чьи представители также допрошены по уголовному делу. Кроме того, установлена сумма причиненного ущерба предприятиям города Москвы», — говорится в заявлении МВД, которое приводит «МБХ медиа».
При этом в полиции не стали озвучивать сумму нанесенного ущерба.
Напомним, что после протестных митингов 23 января в Москве было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных норм в период пандемии. В рамках этого дела силовики провели обыски у сторонников Алексея Навального. Несколько оппозиционеров, включая брата и пресс-секретаря Навального, было отправлены под домашний арест.
Также были возбуждены дела по факту насилия в отношении полицейских, хулиганстве, умышленном повреждении имущества и перекрытии дорог и тротуаров.