В Москве участники протестной акции собрались около «Матросской тишины». Идут задержания
В Москве участники протестной акции направились с Комсомольской площади и от станции метро «Сокольники» к СИЗО «Матросская тишина», где сидит оппозиционер Алексей Навальный
В Москве участники протестной акции направились с Комсомольской площади и от станции метро «Сокольники» к СИЗО «Матросская тишина», где сидит оппозиционер Алексей Навальный.
Сейчас около следственного изолятора идут задержания сторонников политика. Телеграм-канал «Avtozak LIVE» сообщает, что силовики случайно выбирают из толпы людей и с применением физической силы заводят в автобусы.
К СИЗО продолжают прибывать дополнительные полицейские автобусы и автозаки. Участники акции также продолжают прибывать к «Матросской тишине». В связи с перекрытием улиц граждане п разделилась на несколько колонн и идут разными путями.
Одновременно с этим задержания проходят на площади Трех вокзалов. В ответ москвичи закидывают силовиков снежками.
По сообщениям очевидцев в соцсетях, протестующие окружили сотрудников ОМОНа и полиции, а те «бьют всех без разбора».