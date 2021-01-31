В Петербурге силовики жестко задерживают участников протестной акции
В Санкт-Петербурге на Пионерской площади, которая была объявлена новой точкой сбора участников протестной акции в поддержку Алексея Навального, силовики проводят жесткие задержания людей
Фото: Znak.com
В Санкт-Петербурге на Пионерской площади, которая была объявлена новой точкой сбора участников протестной акции в поддержку Алексея Навального, силовики проводят жесткие задержания людей.
Портал Znak.com сообщает, что силовики забирают людей группами. Одновременно с этим другие участник акции пытаются отбить у ОМОНа задержанных. Несколько человек в результате жесткого задержания получили травмы головы.
Задержания также проходят около станции метро «Звенигородское». Полиция применяет в отношении протестующих дубинки и электрошокеры.
Телеграм-канал «Задержания Петербург» сообщает, что силовики применили газ после того, как протестующие пытались прийти на помощь задержанным.
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