31 января 2021, 11:47
ФБК попросил президента США ввести санкции против Пескова и Бортникова
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции в отношении некоторых россиян из-за ареста Алексея Навального
Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции в отношении некоторых россиян из-за ареста Алексея Навального.
Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков просит ввести визовые и экономические санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и еще 31 высокопоставленного россиянина.
Напомним, что ранее Джо Байден уже обращался к российским властям с призывом освободить Алексея Навального и расследовать его отравление, однако Кремль этот призыв проигнорировал.