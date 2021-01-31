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Политика
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
31 января 2021, 11:47

ФБК попросил президента США ввести санкции против Пескова и Бортникова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции в отношении некоторых россиян из-за ареста Алексея Навального

ФБК попросил президента США ввести санкции против Пескова и Бортникова

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК внесен в реестр инагентов) обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой ввести персональные санкции в отношении некоторых россиян из-за ареста Алексея Навального.

Исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков просит ввести визовые и экономические санкции в отношении бизнесмена Романа Абрамовича, главы Минздрава Михаила Мурашко, главы ФСБ Александра Бортникова, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова и еще 31 высокопоставленного россиянина.

Напомним, что ранее Джо Байден уже обращался к российским властям с призывом освободить Алексея Навального и расследовать его отравление, однако Кремль этот призыв проигнорировал.

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