В Москве и Петербурге из-за протестных акций ограничили работу метро и перекрыли движение в центре
В столице с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город»
Департамент транспорта Москвы предупредил жителей города о закрытии центральный станций метрополитена «по требованию полиции».
В заявлении ведомства говорится, что в связи с проведением акции протеста сторонников Алексея Навального в столице с 08:00 для входа, выхода и пересадки пассажиров временно закрыты станции «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Китай-город».
В Санкт-Петербурге из-за протестной акции с 8:30 запрещено движение транспорта по Невскому проспекту и прилегающим к нему улицам.
В комитете по транспорту сообщили о перекрытии движения на площади Восстания, Благовещенском, Дворцовом и Троицком мостах. Движение общественного транспорта также приостановлено.
Протестный акции в поддержку Алексея Навального в Москве и Петербурге начнутся в 14 часов, но уже сейчас в центре обеих столиц дежурят сотни силовиков.