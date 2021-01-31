В Сибири и на Урале начались задержания участников протестных акций
В Екатеринбурге полиция перекрыла забором начальную и конечную точки маршрута протестного шествия. Власти города также закрыли большую часть станций метро, чтобы протестующие не смогли оперативно добраться до места начала митинга
На Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале проходят акции протеста в поддержку арестованного оппозциионера Алексея Навального.
Так, в Екатеринбурге полиция перекрыла забором начальную и конечную точки маршрута протестного шествия. Власти города также закрыли большую часть станций метро, чтобы протестующие не смогли оперативно добраться до места начала митинга.
Тем не менее, проведению протестной акции усилия властей не помешали. Сейчас люди идут по проспекту Ленина к скверу около Театра драмы, поскольку силовики перекрыли проход на площадь Труда.
В акции протеста среди прочих участвует бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, которого прокуратура накануне настоятельно просила отказаться от участия в митинге.
В Челябинске на акции протеста начались жесткие задержания. Сотрудники ОМОНа выдергивают людей из толпы, бьют их дубинками и ведут в автозаки.
Портал Znak.com сообщает, что часть протестующих побежал с площадок рядом с памятником Курчатову в сторону улицы Коммуны, а силовики преследуют их по дворам. Люди при этом выкрикивают слова «Путин - вор!».
Также сообщается, что в Красноярске силовики задерживают журналистов, которые ведут трансляцию с места проведения протестной акции.
Во Владивостоке участники акции из-за силовиков вышли на лед набережной Спортивной гавани. Спустя некоторое время лед стал трещать, из-за чего люди стали возвращаться на берег, где их поджидали полицейские. Пока известно о задержании более 20 человк.
В Хабаровске около 600 силовиков выстроились живым щитом на площади Ленина, чтобы протестующие не смогли туда попасть.