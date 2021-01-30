Друг президента Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца президента в Геленджике
Бизнесмен,«король госзаказа» и близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца на мысе Идокопас под Геленджиком
Бизнесмен,«король госзаказа» и близкий друг Владимира Путина Аркадий Ротенберг объявил себя бенефициаром дворца на мысе Идокопас под Геленджиком. Миллиардер также подтвердил версию государственных СМИ о том, что в этом здании якобы откроется апарт-отель.
«Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно сложный был объект. Было много кредиторов, мне удалось стать бенефициаром. Это находка. Место шикарное», - заявил Аркадий Ротенберг, слова которого приводит Telegram-канал Mash.
Большое количество комнат в черноморском дворце бизнесмен объяснил тем, что в здании будет работать апарт-отель. Ранее такую же версию выдвинул государственный телеканал «Россия 1», чтобы опровергнуть связь дворца с Владимиром Путиным.
Г-н Ротенберг также отметил, что решил рассказать об особняке на мысе Идокопас только сейчас из-за скандала вокруг объекта.
Подробности о «дворце Путина» под Геленджиком рассказал оппозиционер Алексей Навальный в своем расследовании. По данным борцов с коррупцией, стоимость объекта составляет около 100 млрд рублей, а строится он на деньги государственных компаний «Роснефть» и «Транснефть».
Во «дворце» есть бассейн, СПА, собственное казино, кальянная, аквадискотека, склад для лечебной грязи и многое другое. На участке помимо главного здания построены Ледовый дворец с пятиэтажный дом, церковь, вертолетная площадка, а под домом есть подземный комплекс на 16 этажей с винотекой и выходом к морю. Над резиденцией также установлена бесполетная зона, которую ни одна гостиница позволить себе не может.
Связь этого дворца с Владимиром Путиным подтвердили жители соседней Прасковеевки, которые были задействованы в строительстве, а также несколько компаний-подрядчиков.
В Кремле сначала просто утверждали, что у Владимира Путина нет никакого дворца, а позже заявили, что комплексом владеет «один или несколько бизнесменов». При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отказался назвать имена владельцев дворца.
Следом на «России 1» вышел сюжет, в котором резиденцию «Прасковеевка» назвали апарт-отелем. Автор сюжета отметил, что владелец гостиницы «скоро даст о себе знать». Одновременно с этим портал Znak.com сообщил, что Кремль ищет «подходящего» бизнесмена, на которого можно было бы записать «дворец Путина». В качестве основных кандидатов назывались друзья президента Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.