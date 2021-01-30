СКР сообщил о возбуждении дела против спонсора Фонда борьбы с коррупцией
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который спонсировал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении фактического руководителя ООО «Строй инжиниринг» и ООО «ВИП Сервис» Александра Хоменко, который спонсировал Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК внесен в реестр инагентов).
Против бизнесмена возбудили дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой».
По версии следствия, в 2017, 2018 и 2019 годах между юридическими лицами, которыми фактически руководил Александр Хоменко, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено десять госконтрактов на капитальный ремонт здания.
Следственный комитет считает, что бизнесмен и его сообщники якобы ввели в заблуждение сотрудников Министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. Подозреваемые также якобы похитили 30 млн рублей, выделенных из регионального бюджета на ремонт техникума.
В СКР также уточнили, что Александр Хоменко оказывал финансовую поддержку Фонду борьбы с коррупцией, а сейчас скрывается на Украине.
Комментария от самого бизнесмена по поводу уголовного преследования пока не последовало.