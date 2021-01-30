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30 января 2021, 03:16

Обновленный автомобиль Tesla Model S получил вместо руля штурвал с сенсорными кнопками

Теперь у Tesla Model S вместо руля появился штурвал с сенсорными кнопками, а вертикальный планшет заменил 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200 на 1300 пикселей и улучшенными яркостью и контрастностью

Обновленный автомобиль Tesla Model S получил вместо руля штурвал с сенсорными кнопками

Компания Tesla представила модернизированный автомобиль Model S, который выпускают с 2012 года, но изменения в комплектацию ни разу не вносили.

Теперь у Tesla Model S вместо руля появился штурвал с сенсорными кнопками, а вертикальный планшет заменил 17-дюймовый горизонтальный экран с разрешением 2200 на 1300 пикселей и улучшенными яркостью и контрастностью. Еще один монитор диагональю 8 дюймов установили для пассажиров на заднем сиденье.

Кроме того, мощность нового бортового компьютера теперь позволяет играть во многие современные видеоигры, в том числе Cyberpunk 2077, сообщает «Медуза».

Что касается экстерьера, то модернизированная Tesla Model S получила новые бамперы, колесные диски и затемненную стеклянную крышу.

Стоимость автомобиля Model S в базовой модификации (мощность - 679 лошадиных сил, разгон до 60 миль в час за 3,1 секунды, дальность хода на полном заряде батареи - 663 километра) составляет 90 тысяч долларов. Улучшенная модификация Plaid с тремя электромоторами (мощность - 1034 лошадиные силы, разгон до 60 миль в час за 1,99 секунды, дальность хода 628 километров) стоит 119 тысяч долларов.

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