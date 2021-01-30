Экс-глава Минздрава Омской области уехала в Дубай из-за уголовного дела
Суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову, которая проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновница также объявлена в международный розыск
Суд заочно арестовал бывшего министра здравоохранения Омской области Ирину Солдатову, которая проходит обвиняемой по делу о превышении должностных полномочий. Экс-чиновница также объявлена в международный розыск.
Согласно материалам следствия, Ирина Солдатова вместе с другими чиновниками организовала заключение госконтрактов на поставки медицинского оборудования с аффилированными компаниями. Оборудование при этом закупалось по завышенной цене «в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с распространением коронавируса».
Следствие оценило нанесенный бюджету области ущерб в 105 млн рублей.
Агентство ТАСС сообщает, что бывший министр уехала в отпуск на Мальдивское острова, а оттуда вылетела в Дубай, где у нее есть своя квартира.
Официально Ирина Солдатова была уволена в связи со скандалом с нехваткой мест в больницах для ковидных пациентов. Больницы по 10 часов не принимали новых пациентов, из-за чего несколько бригад «скорой помощи» в знак протеста привезли больных к зданию Минздрава.