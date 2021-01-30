30 января 2021, 01:21
В России цены на продукты питания в 2020 году росли в 7 раз быстрее, чем в Евросоюзе
Сильнее всего в России подорожали овощи – рост цен составил 20%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 13,6%, фрукты – на 12,9%, масло и жиры – на 11,0%, а хлебобулочные изделия и крупы – на 8,6%
В России цены на продукты питания в 2020 году росли в семь раз быстрее, чем в целом по Евросоюзу. Такие данные приводит Росстат.
В ведомстве сообщили, что по итогам прошлого года рост цен на продовольствие в России составил 7,9%. В странах ЕС за год продукты подорожали лишь на 1,1%.
В декабре продукты питания в нашей стране подорожали на 1,9%, а в Евросоюзе цены снизились на 0,4%.
Сильнее всего в России подорожали овощи – рост цен составил 20%. Сахар, джем, мед, шоколад и конфеты подорожали на 13,6%, фрукты – на 12,9%, масло и жиры – на 11,0%, а хлебобулочные изделия и крупы – на 8,6%.