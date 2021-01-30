Государственные СМИ назвали «дворец Путина» под Геленджиком «апарт-отелем»
Государственный телеканал «Россия 1» снял «оправдательный» сюжет о дворце под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, который называют неофициальной резиденцией Владимира Путина
Государственный телеканал «Россия 1» снял «оправдательный» сюжет о дворце под Геленджиком стоимостью 100 млрд рублей, который называют неофициальной резиденцией Владимира Путина.
В этом сюжете человек, который представился сотрудником компании-застройщика, называет «дворец Путина» гостиницей с номерами, общими зонами и бассейном.
Автор сюжета Александр Рогаткин сообщил, что съемочной группе не удалось узнать имя собственника «апарт-отеля», но скоро владелец «заявит свои права на дворец». По данным журналиста, в ближайшее время состоится специальная пресс-конференция по этой теме.
Напомним, что незадолго до выхода этого сюжета официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что особняк на мысе Идокопас принадлежит бизнесменам, имена которых он назвать не может. При этом бесполетную зону над «дворцом» в ФСБ объяснили охраной приграничных территорий. Портал Znak.com также сообщает, что собственниками резиденции могут объявить кого-то из миллиардеров из числа друзей Владимира Путина, например, Геннадия Тимченко или Аркадия Ротенберга.
Между тем, журналисты «Медузы» поговорили со строителями «дворца» из Прасковеевки, которые подтвердили связь резиденции с Владимиром Путиным. Они также рассказали, что под главным зданием располагается подземный бункер в 16 этажей с винотекой, а строительство комплекса курирует ФСО.